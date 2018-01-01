Самый вкусный маринад: как приготовить шашлыки на природе

В Киеве есть как минимум 7 мест, где можно без проблем отдохнуть "под шашлычок".
Впереди украинцев ждет первый длинный уик-энд на майские праздники-2018.
И для большинства украинцев это время выездов на природу. А какая природа – без вкусных шашлыков?
Например, в Киеве есть как минимум 7 мест, где можно без проблем отдохнуть "под шашлычок". Это:
Шашлык: рецепт
Рецепт шашлыка из баранины
Лучше брать мясо молодого барашка – до 1 года.
На килограмм мяса вам понадобится:
После добавления сока лимона – еще раз перемешать и тщательно помять руками, чтобы лимонный и луковый сок как можно более равномерно распределились по мясу.
Шашлык придавить сверху небольшим грузом и оставить мариноваться в прохладном месте на 6 часов.
Хорошо промариновавшийся шашлык насадить на шампуры, чередуя кусочки мяса с кружочками репчатого лука, и обжаривать над углями до готовности – порядка 20 минут.
Шашлык с уксусом
Многие считают, что уксус – самый вкусный маринад для шашлыка из свинины.
На 2 кг свиной шеи вам понадобится:
Как готовить:
Мясо нарезать небольшими кусочками (с половину ладошки примерно).
Лук нарезать толстыми кольцами.
В кастрюлю попеременно уложить слоями мясо (поперчить) и лук.
Залить маринадом (вода + соль + уксус + сахар) и поставить в холодильник на ночь.
Хорошо промариновавшийся шашлык насадить на шампуры, чередуя кусочки мяса с кружочками репчатого лука, и обжаривать над углями до готовности. В конце сбрызнуть красным сладким или полусладким вином.
Рецепт шашлыка из курицы
На килограмм куриного филе вам понадобится:
Как готовить:
В небольшой миске смешать специи, измельченный чеснок и две столовых ложки лимонного сока. Добавить куриное филе, нарезанное кусочками среднего размера, и перемешать.
Закрыть и поставить в холодильник мариноваться на 2 часа.
Оливковое масло и оставшийся лимонный сок смешать в небольшой миске.
Нанизать кусочки курицы и красного лука на шампуры, отправить жариться приблизительно на 6-8 минут, периодически смазывая лимонно-масляной смесью.
Шашлык стоит подавать с лимонными дольками.
Шашлык в духовке
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