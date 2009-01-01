Савченко порвала соцсети своим ярким макияжем

Комментаторы посыпали версиями такой смены имиджа нардепа.
У Савченко было ярко накрашены глаза, а на губах красная помада.
Такой внешний вид народного депутата не смог оставить равнодушным пользователей соцсетей.
Комментаторы посыпали версиями такой смены имиджа нардепа. Некоторые предполагают, что Савченко "влюбилась", другие говорят, что она только хочет понравиться мужчинам. Часть тех, кто отреагировал на новое "настроение" женщины, считает, что образ "воина" ей подходил больше.
Вечером і зранку pic.twitter.com/gcXxJL04fY— Syhivskiy (@shvskiy) 12 марта 2017 г.
Надежда Савченко сменила имидж - и стала похожа на трансвестита https://t.co/ArKvnPQ4UX #Украина #Савченко— Staryiy (@obninskirill1) 12 марта 2017 г.
Від пацанки до панянки pic.twitter.com/CqSRUO6lRC— Krus (@IamKrus) 12 марта 2017 г.
Напомним, российский адвокат Фейгин развелся с женой из-за Савченко.