Савченко порвала соцсети своим ярким макияжем

Комментаторы посыпали версиями такой смены имиджа нардепа.

Надежда Савченко Facebook.com

На днях нардеп Надежда Савченко появилась в эфире одного из украинских телеканалов в совершенно не привычном для нее образе.

У Савченко было ярко накрашены глаза, а на губах красная помада.

Такой внешний вид народного депутата не смог оставить равнодушным пользователей соцсетей.

Комментаторы посыпали версиями такой смены имиджа нардепа. Некоторые предполагают, что Савченко "влюбилась", другие говорят, что она только хочет понравиться мужчинам. Часть тех, кто отреагировал на новое "настроение" женщины, считает, что образ "воина" ей подходил больше.

Напомним, российский адвокат Фейгин развелся с женой из-за Савченко.