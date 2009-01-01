Савченко взорвала Сеть своими новыми размышлениями, опубликовано видео

Нардеп поддалась на провокации слушателей.

Надежда Савченко УНИАН

Народный депутат Надежда Савченко в прямом эфире одного из украинских телеканалов отвечая на провокационный вопрос слушательницы, заговорила о евреях во власти.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представителя Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского.

"Милая и познавательная беседа на украинском телеканале про еврейское иго, неукраинскую кровь и о том, что надо думать и действовать", — с сарказмом отметил он. Также он добавил, что в эфир дозвонилась жительница Кривого Рога, которая представилась Людмилой Григорьевной и спросила: "Надя, почему никто не говорит то, о чем говорят в народе. Было татаро-монгольское иго, было польское иго для Украины, сейчас еврейское иго для Украины. Почему вы об этом молчите?".

В ответ Савченко заявила: "Точный вопрос. Если про это говорит народ, то он говорит правду. И да, власть у нас, если так взять, действительно имеет кровь неукраинскую, скажем так. Говорить про это можно — что с этим делать? Надо думать. И действовать".

Напомним, Савченко порвала соцсети своим ярким макияжем.