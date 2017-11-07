СБУ не пустила в Украину российского журналиста

СБУ запретила въезд журналисту РИА Новости Виноградову в нашу страну на пять лет.

Захара Виноградов press-unity.com

Сотрудники Службы безопасности Украины сняли с поезда журналиста российского государственного информагентства "РИА Новости" Захара Виноградова.

Как сообщается на сайте агентства, СБУ запретила ему въезд в Украину на пять лет.

По словам самого Виноградова, 7 ноября его в 6 утра высадили из поезда Москва-Одесса в Конотопе при проверке документов.

"Причина решения СБУ неизвестна. Обратный поезд будет в 18 часов, до этого времени я буду находиться здесь (в Конотопе – ред.). Сейчас готовят документы", — сообщил Виноградов.

Отмечается, что Виноградов является уроженцем Одессы. С 2006 по 2011 год руководил представительством РИА Новости в Украине (Киев), затем стал работать в РИА Новости (Москва).

Напомним, ранее СБУ выдворила из Украины журналиста российского телеканала НТВ Вячеслава Немишева.