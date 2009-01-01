СБУ перекрыла многомиллионные поставки продуктов в ДНР и ЛНР через Россию

СБУ установили, что после пересечения российско-украинской границы грузовики с товаром следовали в ДНР и ЛНР.

facebook.com/SecurSerUkraine Служба безопасности Украины (СБУ) перекрыла многомиллионные поставки продуктов питания в террористические "Донецкую и Луганскую народные республики".

Как сообщает пресс-служба СБУ в Facebook, силовики перекрыли механизм многомиллионных поставок продуктов питания в ДНР/ЛНР, деньги от которых направлялись на финансирование терроризма.

Правоохранители задокументировали, что для осуществления нелегальных поставок организаторы использовали схему так называемого "прерванного транзита" через Российскую Федерацию (РФ). Так, дельцы, используя реквизиты 15 фиктивных предприятий, закупали продукты питания у отечественных производителей и якобы "экспортировали" продукты в страны Ближнего Востока через таможенную территорию РФ.

Сотрудники СБУ установили, что после пересечения российско-украинской границы грузовики с товаром следовали на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

С начала 2017 злоумышленники таким образом транспортировали продукции на более чем 50 млн гривен.

Так, часть денег, полученных от реализации продукции, шла непосредственно главарям террористических организаций и использовалась для финансирования незаконных вооруженных формирований боевиков.

Оперативники СБУ провели в Харькове ряд обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Правоохранители обнаружили компьютерную технику, печати ряда фиктивных предприятий, документацию, подтверждающую осуществление незаконных торговых операций.

У злоумышленников также изъяты документы, свидетельствующие о незаконном получении из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость в размере более 6 млн гривен за "экспортные поставки".

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ перекрыла транзит трафика на оккупированные Донбасс и Крым.