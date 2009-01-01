СБУ установила, сколько украинцев воевали в "банде Вагнера"

По данным СБУ, 95% наемников в "банде" — граждане РФ.

Российский наемник "группы Вагнера", иллютрация. фото: РБК

Служба безопасности Украины (СБУ) установила личности 40 украинцев в составе ЧВК "Вагнера" (известная российская частная военная компания — "группа Вагнера" численностью порядка 2500 человек, за деньги воюет в Украине и Сирии — ред.)

Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак, сообщает 112 Украина.

По данным спецслужбы, 95% наемников в ЧВК — граждане РФ, в основном это бывшие военные

"Мы установили, что было подразделение "Карпаты", входящее в ЧВК "Вагнера", а позже его переименовали в подразделение "Весна". Именно это люди, это граждане Украины, которые готовятся в ЧВК "Вагнера" для проведения диверсионной работы внутри нашей страны", — сказал глава СБУ.

Напомним, российские наемники на Донбассе мечтают о легальном статусе, хотят вступить в банду "Вагнера"