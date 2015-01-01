СБУ задержала "паспортистку" боевиков ДНР, ей грозит до 15 лет тюрьмы

Сообщницы террористов изготавливала фиктивные документы.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жительницу населенного пункта Покровск Донецкой области, которая по заказу боевиков террористической "Донецкой народной республики" (ДНР) изготавливала фиктивные документы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, "во время обыска в доме сообщницы террористов оперативники спецслужбы обнаружили 16 паспортов граждан Украины с признаками подделки; устройство для изготовления оттиска, незаполненные бланки с печатями справок о регистрации временно перемещенных лиц".

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, а именно создание террористической группы или террористической организации.

Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним,31 декабря во время спецоперации СБУ на линии разграничения вблизи города Верхнеторецкое был задержан боевик ДНР.

Фото: informus.ru; Видео: ssu.gov.ua