СБУ задержала "паспортистку" боевиков ДНР, ей грозит до 15 лет тюрьмы

Сообщницы террористов изготавливала фиктивные документы.
Как сообщает пресс-центр СБУ, "во время обыска в доме сообщницы террористов оперативники спецслужбы обнаружили 16 паспортов граждан Украины с признаками подделки; устройство для изготовления оттиска, незаполненные бланки с печатями справок о регистрации временно перемещенных лиц".
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, а именно создание террористической группы или террористической организации.
Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Напомним,31 декабря во время спецоперации СБУ на линии разграничения вблизи города Верхнеторецкое был задержан боевик ДНР.
Фото: informus.ru; Видео: ssu.gov.ua