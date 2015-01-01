"Сделали несколько выстрелов — силуэт пропал". Под Авдеевкой бойцы АТО "сняли" дерзкого диверсанта

Неподалеку Авдеевки боевик в одиночку решил пробраться к украинским окопам.

Флаг Украины на передовой под Авдеевкой Скриншот

Донецкой области активизировались разведывательные группы террористов. Прошлой ночью они, пользуясь туманом, подползали вплотную к позициям украинских воинов и причиняли немало хлопот.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Сообщается, что на позиции "Зенит", что на неподалеку Авдеевки, дерзкий боевик в одиночку решил пробраться к украинским окопам и снять сине-желтый флаг.

Диверсант незаметно выдвинулся из разрушенного нового терминала Донецкого аэропорта и почти вплотную приблизился к нашему знамени. Однако украинские бойцы своевременно заметили врага в тепловизор.

"Сразу мы не поняли, что это было — какое-то животное что ли. Оказалось, силуэт, похожий на человека, быстро приближался до рыбацкого домика, где наши ребята недавно установили флаг. Сделали несколько выстрелов по нему — после того силуэт пропал", — рассказали защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что под Авдеевкой бойцы АТО установили флаг Украины у врага под носом.

Видео: ТСН.