"Сделать попу, сиси, а потом — в Европу": московский хирург сделала уморительную рекламу. Видео

После появления в обзоре реклама стала вирусной.
На подпевках у Василенко, скорее всего, выступают ее сотрудницы.
В клипе рассказывается о том, как можно удалить жировые отложения с помощью хирургического "чик-чик". Также Василенко поет: "Пришла к нам пациентка, хочет сделать попу, а потом сиси, а потом — в Европу".
Ролик был опубликован еще в феврале 2018 года, но истинную славу обрел лишь на днях, попав в обзор "This is хорошо".
Снят он в лучших традициях рекламы 90-х, с навязчивой мелодией, незамысловатыми словами и кислотными мультипликационными вставками. Также зрителей ждет "толстый" сюрприз на 30-й секунде ролика.
После появления в обзоре реклама стала вирусной.
Ранее видеоблогер BadComedian сделал обзор на фильм "Движение вверх". При этом видео длится 2 часа 18 минут, а сама кинолента – 2 часа 13 минут.
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