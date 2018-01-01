"Сделать попу, сиси, а потом — в Европу": московский хирург сделала уморительную рекламу. Видео

После появления в обзоре реклама стала вирусной.

Реклама "Чик-чик, жира нет!" стала вирусной. Скрин с видео

Хирург одной из московской клиник пластической хирургии Ирина Василенко выложила на YouTube свою рекламу, ставшую хитом в интернете.

На подпевках у Василенко, скорее всего, выступают ее сотрудницы.

В клипе рассказывается о том, как можно удалить жировые отложения с помощью хирургического "чик-чик". Также Василенко поет: "Пришла к нам пациентка, хочет сделать попу, а потом сиси, а потом — в Европу".

Ролик был опубликован еще в феврале 2018 года, но истинную славу обрел лишь на днях, попав в обзор "This is хорошо".

Снят он в лучших традициях рекламы 90-х, с навязчивой мелодией, незамысловатыми словами и кислотными мультипликационными вставками. Также зрителей ждет "толстый" сюрприз на 30-й секунде ролика.

После появления в обзоре реклама стала вирусной.

Ранее видеоблогер BadComedian сделал обзор на фильм "Движение вверх". При этом видео длится 2 часа 18 минут, а сама кинолента – 2 часа 13 минут.

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