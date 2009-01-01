Сегодня годовщина памяти жертв Бабьего Яра. Только память защищает от повторения ошибок прошлого

В связи с проведением мероприятий в Бабьем Яру в Киеве будет изменено движение транспорта.

Сегодня, 29 сентября, 76-я годовщина памяти жертв Бабьего Яра — одного из самых страшных символов Холокоста.

29-30 сентября 1941 года, в оккупированном нацистами Киеве был проведен первый массовый расстрел военными безоружного гражданского населения, пишет Укринформ.

Всего с 29 сентября по 11 октября 1941 эсэсовцы убили почти все еврейское население города — более 50 тысяч мужчин, женщин, детей. Только в первые два дня расстрелов были убиты почти 34 тысяч человек. 1, 2, 8 и 11 октября расстреляли тех, кто не явился по приказу — еще около 17 тыс. человек.

Предпосылкой к проведению акции была откровенная ложь об участии евреев в минировании и взрывах на Крещатике, в результате которых погибло немало солдат и офицеров вермахта.

Местом массовых расстрелов был избран Бабий Яр — балка на северо-западе Киева длиной в два с половиной километра, которая местами достигала 50-метровой глубины. В конце улицы устроили ворота, за которые людей пропускали группами по 30-40 человек. Предварительно их заставляли раздеваться, отбирали личные вещи, затем полицейские дубинками гнали жертв к проходам в насыпях на краю оврага. На противоположной стороне сидели пулеметчики. Тела расстрелянных скатывались по откосу на дно.

После того, как ров заполнялся 2—3 слоями трупов, сверху их присыпали землей. Всего за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру погибло более 100 тыс. человек — евреев, цыган, караимов, советских военнопленных, участников украинского националистического движения сопротивления, пациентов психиатрической клиники и представителей других национальных или социальных групп, которых оккупанты считали "лишними".

Расстрелы в Бабьем Яру продолжались до освобождения Киева от оккупантов. В советское время о страшном событии предпочитали молчать. Одними из первых табуированную тему подняли писатели Виктор Некрасов, Анатолий Кузнецов, а также диссидент Иван Дзюба, который именно в этот день в 1966 году выступил с речью перед участниками скорбной церемонии, назвав Бабий Яр "общей трагедией еврейского и украинского народов".

Бабий Яр наряду с Освенцимом стал ужасным символом Холокоста на территории Восточной Европы и примером того, к чему приводят человеконенавистнические теории. Трагедия Бабьего Яра отмечается в Украине на государственном уровне и является свидетельством того, что в коллективной памяти народа подобные скорбные события не имеют никаких временных промежутков и любых сроков - они всегда живы, так же, как в жива боль от потери каждого, кто прошел дорогой смерти и погиб в братской могиле Бабьего Яра.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман почтили память жертв трагедии Бабьего Яра.

На своей странице в Facebook глава государства написал: "Бабий Яр — одна из самых глубоких ран, которые нанес Холокост. Это наша общая трагедия, — прежде всего, еврейского и украинского народов. Вечная память невинно убиенным".

В свою очередь Гройсман в Facebook написал: "Сегодня мы вспоминаем жертв одной из самых страшных трагедий человечества – событий в Бабьем Яру. День печали и скорби. Наш долг сохранить память о Бабьем Яре и передать ее следующим поколениям. Только память защищает от повторения ошибок прошлого".

Сегодня, в Киеве с 8:00 до 12:00 в движение ряда маршрутов троллейбусов и автобусов будут внесены изменения в связи с проведением мероприятий, сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, по измененным маршрутам будут курсировать троллейбусы маршрутов №№ 16, 19, 22, 23, 27, 30, автобусов маршрута № 47 и автобусов маршрутного такси №№ 150, 155, 166, 500, 550.

На время проведения мероприятий временно будут отменены остановки:

— для троллейбусов маршрутов №№ 19, 22, 27, 30 и автобусов маршрутного такси №№ 150, 155, 550 — Бабий Яр и Парк отдыха в направлении ст. м. Петровка;

— для троллейбусов маршрута № 23 автобусов маршрута № 47 и автобусов маршрутного такси №№ 166, 500 — Ст. м. "Дорогожичи" в направлении ст. м. "Лукьяновская.

Также движение автобусных маршрутов №№ 227, 242, 410, 421, 463, 464, 558, 565, 573, 597 на ул Телиги на участке от ул. Дорогожицкой до остановки Парк отдыха, ул. Дорогожицкой на участке от ул. О. Телиги до ул. Оранжерейной в указанное время будет осуществляться без остановок.

Кроме того, в случае запрета движения транспортных средств работниками Нацполиции Украины возможно приостановление движения троллейбусов маршрутов №№ 16,19, а также автобусов маршрутного такси № 500.

На время проведения мероприятия будет закрыто выход из подземного перехода станции метрополитена Дорогожичи к памятнику жертвам Бабьего Яра (нечетная сторона ул. Мельникова).

Напомним, историк, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович вспоминая жерт Холокоста заявил, что Россия присваивает прошлое, чтобы оправдать свои преступления.