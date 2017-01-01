Православные и греко-католики отмечают Крещение Господне: купание, заговоры, обряды

Праздник Крещения также называют Иордан — в честь реки, в которой крестили Иисуса Христа.

УНИАН

Сегодня, 19 января, православные христиане и греко-католики отмечают один из великих двунадесятых праздников — Богоявление или Крещение Господне. Это третий и завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла,

Праздник Крещения также называют Иордан — в честь реки, в которой крестили Иисуса Христа.

По преданиям, именно в этот день, когда Иисус Христос достиг 30-летнего возраста, его окрестил в реке Иордане Иоанн Креститель. После этого с небес послышался голос Бога-Отца, который назвал Иисуса своим сыном, и на него сошел Святой Дух в образе голубя.

Верующие люди полагают, что вода в этот день обретает целебные свойства и окунувшись в нее трижды подобно Христу, человек убережет себя от недугов на весь последующий год.

Утром, 19 января, в церкви проходит Богослужение. После чего все люди идут процессией к реке, где во льду заранее делали прорубь в форме креста.

К реке на Крещение идут все: старые, молодые и дети. Каждый несет с собой посуду, чтобы набрать воды.

Когда воду уже посвятили, люди подходят к проруби и набирают воду в свою посудину.

УНИАН

С древнейших времен христианская Церковь считает освященную иорданскую воду большой святостью. Ее хранят целый год, ласково называя "водичкой-йорданичкой". Эта вода имеет силу очищать и исцелять душу и тело человека. Иорданской водой также крестили дом, чтобы обходило всякое несчастье и хорошее велось в доме.

Многие люди решаются нырнуть в прорубь с водой, чтобы очиститься от греха. Люди со слабым здоровьем или какими-то болезнями надеются таким образом исцелиться от недуга, ведь вода в этот день обладает магическими свойствами.

Девушки, набрав с освященной проруби воды, наливали в большую миску, на дно клали пучок калины или ожерелье и умывались – "чтобы лицо красным было". Некоторые девушки бегали к проруби, чтобы умыться святой водой.

До Крещения женщины старались не полоскать в воде белья, потому что "там черти сидят и могут уцепиться".

Для любой хозяйки главное в этот день – собрать крещенскую воду и хранить на протяжении года. Такая вода считается целебной и может помочь не только человеку, но и в хозяйстве — избавить дом от злых духов.

После освящения воды глава семейства брал пучок высушенных васильков, обмакивал их в святую воду и кропил хату, очищая ее таким образом от нечисти.

Перед обедом принято выпить святую воду.

После Крещения начинался новый свадебный сезон, который продолжался до Великого поста. Это было время веселья.

Крещение также наполнено особым сакральным смыслом. Ведь не одной водой наполнена магия дня. Крещение издавна считалось временем сильного колдовства, сообщат Ведьмочка.

Магия Крещения не ограничивается силой водной стихии, а, помимо прочего, магия дня сказывает на:

Любовных обрядах. Приворот, практика гармонизации – все это будет иметь сильное действие.

Дальнейшей жизни. Все практики магического плана, проведенные именно в этот день изменят дальнейшую жизнь. Денежный обряд поможет стать успешным в финансовом плане, а обряд на изменение жизни повернет судьбу на 180 градусов.

Очищении. Его можно провести при помощи водной стихии, окунувшись в водоем или посредством иных обрядов. Главное четко понимать, что любое очищение нужно проводить строго по указанным к обряду рекомендациям, иначе эффект может оказаться неблагоприятным.

Заговоры на Крещенскую воду

Крещенская вода обладает сильной энергетикой, ведь она заряжается в особое время и по особым правилам. Очень полезно использовать крещенскую воду для умывания и мытья. Это поможет освободиться от накопленного за день негатива. Наберите воду в ковш и проговорите над ней такие слова:

"Вода льет-переливает, сглаз-поглаз смывает, из жил-костей хворь изгоняет. Вода течет-утекает, всю беду забирает. Аминь".

После умывания этой водой появится ощущение чистоты и покоя, пройдет накопившееся за день утомление и напряжение. Крещенскую воду можно заряжать на очистительное умывание на протяжении полугода с момент ее освящения.

Можно также заговорить воду для полива комнатных цветов. Наберите с вечера воду в ведро или таз, бутылки с узким горлом не подойдут. Поставьте на окно и проговорите такие слова:

"Вода-живица, дай корням напиться. Вода течет, росток растет. Вода утекает, всю хворь забирает. Аминь".

Оставьте емкость открытой на всю ночь. Утром этой водой можно поливать и опрыскивать растения. Такие растения станут верными защитниками дома, будут уберегать его от негативных нападок со стороны.

Оберег на крепкое замужество

К сожалению, не все отношения переживают проверку временем. Одни отношения перегорают в первые годы замужества, другие распадаются через 10 лет совместной жизни. А все потому, что женщина вовремя не провела обряд, защищающий брак.

Именно женщина отвечает за сохранность брака. В то время как мужчина добывает ресурсы для семьи, женщина оберегает домашний очаг. На Руси праздник Крещение использовали для того чтобы скрепить свой брак, провести эту практику можно и сегодня.

Для этого понадобится: Красная свеча; Два волоса: каждого из супругов; Плотный лист картона; Одна красная роза.

От розы нужно оторвать все лепестки, разложить их, создав форму круга в центре картона. Переплести два волоса и поместить их в центр круга из роз. Зажечь красную свечу и прочесть над ней следующий заговор:

"И в радости, и в горе, и в лесу и в поле, везде мы вместе рука об руку идём, и столько лет ещё пройдём, сколько проживём. Не разлучит нас стужа, не разлучит нас гром, а что будет потом - так все переживём. Сила нашей любви во век крепка - и быть этому всегда".

Заговор нужно читать твёрдым и уверенным голосом, можно не учить его наизусть, а читать с листка бумаги. Читать заговор ровно 5 раз подряд, не делая при этом больших пауз по времени.

После воском свечи залить волосы, скрепив крепкой печатью на долгое время вместе, говоря:

"Запечатываю, навеки судьбы наши скрепляю".

После запечатать воском круг из роз, приклеив их таким образом к листку. Свернуть картон в форме конверта содержимым внутрь, положить в любой почтовый конверт. На конверте написать большими буквами слово "любовь".

Хранить этот конверт в потайном месте, можно рядом с документами о заключении брака или венчании. Такой конверт сделает брак крепким, нерушимым перед трудностями.