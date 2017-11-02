Сегодня ночью украинцы могут насладиться звездопадом "Леониды" и парадом планет

Звездопад "Леониды" — будет одним из самых ярких в этом году.

Reuters

Сегодня,17 ноября ночью, украинцы могут насладиться уникальным небесным явлением — массовым звездопадом "Леониды" и парадом планет.

Звездопад "Леониды" — будет одним из самых ярких в этом году. Наблюдать за явлением можно абсолютно с любой точки мира, сообщает The Telegraph, пишут Украинские новости.

Звездопад "Леониды" получил такое название потому, что его радиант находится в созвездии Льва. Действует звездопад с 14 под 21 ноября. "Леониды" дают около 10-15 метеоров в час. Пик активности звездопада Леониды в этом году припадает на 17-18 ноября. В эти дни можно будет увидеть максимальное количество падающих метеоров в час.

Насладиться явлением можно находясь в любой точке мира, но в Северном полушарии его будет видно немного лучше, чем в Южном. Главным условием для звездопада является безоблачное небо.

Метеорный поток "Леониды" знаменит сильными и очень яркими метеорными дождями.

Самое оптимальное время для созерцания звездопада наступает после четырех часов ночи. В этот период созвездие Льва поднимается над горизонтом на востоке. Лучше всего наблюдать за метеорным потоком как можно дальше от городских огней. Явление будет заметно невооруженным глазом, поэтому для наслаждения звездопадом не нужно иметь специальных приборов.

Как утверждают астрономы, что лишь в 2033 году жители Земли смогут увидеть в ноябре гораздо более сказочное зрелище. А наши потомки, в 2099 году станут свидетелями самого сильного звездопада, когда за час в атмосфере будет сгорать до 150 тысяч метеоров. Такое явление раньше было зарегистрировано в 1966 году.

При этом, уже в декабре в небе ожидается звездопад Геминиды, который входит в "большую тройку". Период его активности стартует приблизительно 4 декабря, а заканчивается – 17-го. Пика он достигает 13-14 декабря, когда за час падают до 200 метеоров. Увидеть его можно только в Северном полушарии.

Кроме того, 17 ноября состоится грандиозныйпарад планет. В небе одновременно можно будет увидеть Венеру, Юпитера и Луну, пишет "EarthSky". Вместе они образуют треугольник.

Напомним, 13 ноября, в небе можно было наблюдать редкое космическое явление — парад планет. Две планеты —Венера и Юпитер — оказались на минимальном расстоянии друг от друга.