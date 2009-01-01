Сегодня православные и греко-католики отмечают Воздвижение Честного Креста, традиции и поверия

В этот день нужно посетить церковь, чтобы поблагодарить Бога за спасение, а также помолится за здоровье своих родных.

Икона Воздвижение Креста Господня.

Сегодня, 27 сентября,— православные и греко-католики — отмечают праздник Воздвижения Честного Креста Господнего, которое относится к 12 самым главным праздникам в церковном календаре.

13 сентября 335 года в Иерусалиме освятили храм Воскресения Христова. В честь этого события праздник Воздвижения Креста Господня перенесли на 14 сентября (по новому стилю — 27 сентября). Всему христианскому миру об этом рассказали епископы, которые приехали на освящение с разных уголков Римской империи.

В этот день нужно посетить церковь, чтобы поблагодарить Бога за спасение, а также помолится за свое здоровье и здоровье своих родных. При этом, стоит поставить свечу к иконе Воздвижения Креста Господня.

В этот день люди возносят свои молитвы Спасителю, благодарят его за жизнь и благополучие.

Традиционно праздник сопровождается выносом креста. Священнослужитель этим крестом осеняет все четыре стороны света, произнося: "Господи, помилуй!".

У христиан существуют традиции, связанные с этим великим днем. Считалось, что в этот день все пресмыкающиеся вьют себе гнезда на зиму. Поэтому люди закрывали ворота и двери в дом, чтобы змеи и ящерицы не проникли туда.

В народе считалось, что с 27 сентября нужно заниматься посадкой яблонь и ягод.

Согласно поверьям, в этот праздник запрещается ходить в лес, потому что Леший обходит свои владения и пересчитывает животных. И если человек попадется ему на глаза, то из леса уже не вернется.

В этот великий православный праздник запрещается заниматься тяжелым трудом, например, делать ремонт, убирать или рубить дрова.

На Воздвижение лучше не ругаться. Особенно это важно по отношению к близким людям. Считается, что вся отрицательная энергия обязательно вернется в тройне.

На праздник не рекомендуется начинать новые дела, потому что начатое пойдет прахом. Поэтому лучше оставить дела на завтра.

На Воздвижение православные верующие придерживаются поста. Поэтому запрещается есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца.

В народе считается, что иконе Воздвижение Креста Господня нужно молиться, если пара не может завести детей.

Если человек долго не может избавиться от болезней.

Напомним, 21 сентября, православные и греко-католики праздновали один из двенадцати главных церковных праздников (двунадесятых) — Рождество Пресвятой Богородицы, в народе этот день называют Второй Пречистой.

Видео: youtube