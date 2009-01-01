Сегодня православные и греко-католики празднуют Сретение Господне

На Сретение было принято также отдыхать, веселиться, и вкусно есть. В этот день пекли золотистые блины, символизирующие Солнце.

Сегодня, 15 февраля, православные и греко-католики празднуют Сретение Господне. В православной церкви єтот праздник относится к двенадцати главным святым дням в году.

В православном мире существует множество праздников, главными из которых являются не только Рождество или Пасха. Сретение Господне — это важная дата, которая несет в себе свет и добро. В отличие от Пасхи или Вербного воскресенья, праздник Сретения Господня не является переходящим. Празднование этого дня православными верующими проводится ежегодно 15 февраля, пишет news.vdv-s.ru.

Сретение в переводе с церковного языка означает "встреча". В этот день происходит сразу несколько "встреч": Ветхого и Нового заветов, старого мира и нового христианского, зимы и лета.

Этот праздник установлен в честь библейской истории про встречу праведного старца Симеона (одного из 72 живших в Иерусалиме толкователей Ветхого Завета) с младенцем Иисусом на 40-й день после его рождения. По преданию, Симеон, дойдя при переводе с еврейского на греческий язык до слов о зачатии Девой сына, хотел заменить слово "дева" на слово "жена". И тогда ему было откровение, что он не умрет, пока собственными глазами не увидит новорожденного Спасителя мира, родившегося от Чистой Девы.

По легенде старцу Симеону исполнилось уже более 300 лет, когда Дева Мария и Иосиф принесли Иисуса в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Находившийся там Симеон мгновенно узнал Божье Дитя и принял его на руки. Данного момента он ждал с тех пор, когда во время перевода книги Исаи, к нему явился Святой Дух и предрек встречу с Христом. Этот день наступил, и Симеон умиротворенно и спокойно встретил свою смерть.

Сретение также символизирует собой встречу Ветхого и Нового Заветов. Епископ Феофан Затворник писал: "В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христианству…".

В православных писаниях в лице старца представляют Ветхий Завет, который уступает место новому христианству. В Сретение Господне молитвы обращают к Пресвятой Богородице и Иисусу Христу, славят их жертву и просят даровать здоровье и благополучие родным и близким.

Праздник имеет древние языческие корни, православным же он стал только после распространения на Руси христианства. Согласно церковным канонам, Сретение Господне является завершением всех рождественских праздников.

В этот день православные люди приносят из храма сретенские свечи и святую воду в свое жилище. В течение года нужно зажигать свечки во время чтения молитв и песнопений — так дом наполняется божественным светом и теплом. В этот день желательно не убираться дома и не делать домашних дел, отложив их на другое время.

Помимо христианских обязательств есть еще и народные приметы, о которых помнят многие люди. Главная примета — встреча весны. Приметы на Сретение, связанные с природой, необычайны точны.

У славянских народов Сретение совпадало либо с серединой зимы и появлением на небе солнца, либо — южнее — встречу зимы с весной.

Бытовали пословицы: На Сретение зима с весною встретилась. В Сретение солнце на лето — зима на мороз.

По погоде на Сретение судили о наступающей весне и о видах на урожай.

Какова погода на Сретение, такова и весна.

На Сретенье оттепель — весна ранняя и теплая, коли холода завернут — весна холодная, свежевыпавший снег — к недружной и дождливой весне.

Если на Сретенье снег через дорогу несет — весна поздняя и холодная.

На Сретенье кормят птицу: курам дают овес, чтобы лучше неслись, и яйца были крупнее и вкуснее.

На Сретение белили плодовые деревья.

На Сретение было принято также отдыхать, веселиться, и вкусно есть. В этот день в деревнях проводили гулянья и пекли блины. Круглые золотистые блины символизировали Солнце, еще с древних времен в это время совершали обряды встречи и приветствия светила, призывали весну и тепло.

Считалось, что скучать на Сретение нельзя — Солнце приемлет грусти, а на радостную встречу ответит теплом и радостью.

Напомним, православные и греко-католики в ночь с 6 на 7 января отмечали один из крупнейших праздников — Рождество Христово.