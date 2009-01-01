Сегодня украинцы празднуют Новый год по старому стилю и чтят святителя Василия

Сегодня по юлианскому календарю наступает Новый год, который в Украине называют Старым Новым годом.

Сегодня, 14 января, в Украине празднуют Новый год по старому стилю, а православная церковь чтит память одного из самых известных святых — Василия Великого и отмечает Обрезание Господне, Евангельское событие, когда восьмидневного Младенца принесли в храм для обрезания и назвали Иисусом.

В то же время в этот день верующие чтят память одного из самых известных святых — Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской в Малой Азии, большого законодателя монашеской жизни, одного из Отцов Церкви, который жил в ІV веке, пишет Укринформ.

Именно Василию приписывается изобретение иконостаса, он является автором текста литургии Василия Великого и автором молитв, многочисленных проповедей и писем.

В этот же день по тому же юлианскому календарю наступает Новый год, который в Украине называют Старым Новым годом.

В давние времена у славян, как и у многих земледельческих народов Европы, год начинался весной. После принятия христианства по греко-византийскому обряду началом церковного и гражданского года стало 1 сентября.

С 1700 года Петр І ввел в Российской империи январское летоисчисление.

Стоит отметить, что в Украине, под влиянием Литвы и Польши, традиция встречи Нового года 1 января существовала ещё с конца ХІV-ХV века, хотя и долгое время не признавалась широкими массами. Несмотря на то, что в течение веков у украинцев несколько раз смещались во времени Новолетования, общая обрядность у нашего народа оставалась более-менее постоянной. А Новый год всегда был одним из самых давних и популярных календарных праздников, с которым связывали лучшие надежды.

В первый день нового года по древнеславянскому обычаю выполнялся обряд засевания (посыпания). Взрослые и дети мужского пола ходили от дома к дому, символично засевая хлебными зернами и желая хозяевам счастья, здоровья и щедрого урожая: "Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця! Зверху колосиста, зісподу корениста. Будьте зі святом здорові, з Новим роком!"

Напомним, православные и греко-католики в ночь с 6 на 7 января отмечали один из крупнейших праздников — Рождество Христово.