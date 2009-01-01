Сегодня украинцы празднуют Новый год по старому стилю и чтят святителя Василия

Сегодня по юлианскому календарю наступает Новый год, который в Украине называют Старым Новым годом.
В то же время в этот день верующие чтят память одного из самых известных святых — Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской в Малой Азии, большого законодателя монашеской жизни, одного из Отцов Церкви, который жил в ІV веке, пишет Укринформ.
Именно Василию приписывается изобретение иконостаса, он является автором текста литургии Василия Великого и автором молитв, многочисленных проповедей и писем.
В этот же день по тому же юлианскому календарю наступает Новый год, который в Украине называют Старым Новым годом.
В давние времена у славян, как и у многих земледельческих народов Европы, год начинался весной. После принятия христианства по греко-византийскому обряду началом церковного и гражданского года стало 1 сентября.
С 1700 года Петр І ввел в Российской империи январское летоисчисление.
Стоит отметить, что в Украине, под влиянием Литвы и Польши, традиция встречи Нового года 1 января существовала ещё с конца ХІV-ХV века, хотя и долгое время не признавалась широкими массами. Несмотря на то, что в течение веков у украинцев несколько раз смещались во времени Новолетования, общая обрядность у нашего народа оставалась более-менее постоянной. А Новый год всегда был одним из самых давних и популярных календарных праздников, с которым связывали лучшие надежды.
В первый день нового года по древнеславянскому обычаю выполнялся обряд засевания (посыпания). Взрослые и дети мужского пола ходили от дома к дому, символично засевая хлебными зернами и желая хозяевам счастья, здоровья и щедрого урожая: "Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця! Зверху колосиста, зісподу корениста. Будьте зі святом здорові, з Новим роком!"
Напомним, православные и греко-католики в ночь с 6 на 7 января отмечали один из крупнейших праздников — Рождество Христово.