Сегодня в Украине День памяти Героев Небесной Сотни

18—20 февраля 2014 года за несколько часов Украина потеряла одних из лучших своих сыновей.

УНИАН

Сегодня, 20 февраля, Украина отмечает третью годовщину самых страшны событий на Майдане — День памяти Героев Небесной Сотни.

Отмечается ежегодно 20 февраля в соответствии с Указом Президента от 11 февраля 2015 года № 69/2015 "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни".

18—20 февраля 2014 года — самые трагические дни Евромайдана. Тогда за несколько часов Украина потеряла одних из лучших своих сыновей.

20 февраля 2014 погибло наибольшее количество активистов Евромайдана. В общей сложности революционные события зимы 2013-2014 года унесли жизни более ста активистов Майдана. 21 февраля 2014 года официальная власть Украины юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана. В этот день на Майдане состоялось прощание с погибшими повстанцами, которых в траурных речах назвали "Небесной Сотней", а во время прощания с погибшими звучала песня "Плине кача...", которая стала украинским народным реквиемом, пишет Укринформ.

Скорбный список Небесной Сотни открылся 22 января 2014 года, когда от огнестрельных ранений во время столкновений в центре столицы погибли активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом было найдено тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого. На 18 февраля 2014 года уже насчитывалось 9 погибших. С 18 по 21 февраля на Майдане погибло наибольшее количество людей — 84 человека, после 21 февраля — еще 18.

Кроме украинцев, жертвами режима Януковича стали белорусы, армяне и грузины. Все они вошли в мемориал борцов за украинскую Независимость — в Небесную Сотню. 104 Героям Небесной Сотни Президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героев Украины, а трое иностранцев (гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии — Зураб Хурция и Давид Кипиани) посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.

Украина заплатила высокую цену за освобождение от диктатуры и свой цивилизационный выбор — быть частью Европы.

Напомним, 19 февраля в ходе столкновений на Европейской площади участников акции протеста с правоохранителями серьезно пострадал полицейский, пятеро протестующих были задержаны. Столкновения произошли также возле Администрации президента.

Видео: телеканал 24.