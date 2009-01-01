Сегодня в Украине отмечают День пограничника. Порошенко поблагодарил всех, кто защищает наши рубежи

Порошенко поздравил сотрудников Госпогранслужбы с профессиональным праздником.

Петр Порошенко president.gov.ua

Сегодня, 28 мая, в Украине отмечают профессиональный праздник — День пограничника.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил сотрудников Государственной пограничной службы с праздником на своей странице в Facebook.

"Поздравляю украинских пограничников с профессиональным праздником! Спасибо каждому, кто защищает наши рубежи", — написал он.

Принимая участие в торжественных мероприятиях, которые состоялись в Государственной пограничной службе, глава государства подчеркнул, что эффективно действующая Госпогранслужба является ключевым элементом обеспечения национальной безопасности государства, пишет Тиждень.

По его мнению, пограничные войска сегодня вышли на новый качественный уровень.

Он отметил, что более 16 тысяч военнослужащих пограничного ведомства являются участниками боевых действий. 738 — получили заслуженные государственные боевые награды.

Стоит отметить, что согласно закону, главной задачей погранвойск Украины является обеспечение неприкосновенности государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и других водоемах Украины, а также охрана экономической зоны Украины.

