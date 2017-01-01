Секс-куклы вместо проституток: в Париже открылся необычный бордель. Видео

Секс-клуб имеет несколько комнат, а клиентам предлагают силиконовую модель вместо реальной проститутки.

Первый во Франции бордель с секс-куклами вместо проституток открылся в Париже. Гости заведения могут выбрать куклу по своим предпочтениям: четыре силиконовые модели в соблазнительных одеждах имеют разный цвет волос и "фигуру".

Клиенты могут уединиться с реалистичными "избранницами" в отдельных комнатах, украшенных изображениями других "проституток". Владельцы обещают, что это будет новый, уникальный опыт для посетителей, сообщает the Sun.

Примерно за 110 долларов можно заказать час с куклой по вашему выбору через веб-сайт. Двухчасовой сольный визит будет стоить около 185 долларов, для пар сеанс будет стоить около 150 долларов за один час.

Еще один бордель с куклами открыли в Амстердаме. Его соучредителем стал владелец скандального голландского шоу о наркотиках и сексе Shoot and Swallow. Заняться сексом с силиконовой моделью стоит 30 евро, или 37 долларов.

По словам представителя шоу, они пытаются выяснить, готов ли мир заняться сексом с куклой и сравнить, похож ли он на секс с настоящим человеком.

"Ученые утверждают, что через 30 лет заниматься сексом с роботом будет нормальным. В этом эксперименте мы хотим определить, как люди относятся сейчас к половому акту с пластмассовой куклой", заявил представитель шоу.

Напомним, ранее во Львове организовали садо-мазо бордели, куда свозили турок самолетами.