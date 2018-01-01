Секс по-европейски: в ЕС наметился новый тренд

Испания вслед за Швецией меняет "интимное" законодательство.

В ЕС появился тренд на новые правила секса. zircular.ru

В Европе наметился новый тренд: там на законодательном уровне решили прописать прелюдию к половому акту.

Вслед за Швецией, где с 1 июля вступил в силу закон "о добровольном сексе", аналогичные требования решила ввести и Испания, пишет BFM.

Теперь если испанцу интим не светит – пока он не получил от партнерши/партнера однозначного согласия на акт. Согласие должно быть:

предварительным – тут не до романтичных сюрпризов и "испанских страстей", сначала придется все четко согласовать;

четким и однозначным – если партнер просто согласно прикрыл глаза, то такой вариант не прокатит.

Любой половой акт без такого согласия с точки зрения закона автоматически считается изнасилованием. И прокурорам даже не придется доказывать факт насилия или уязвимости жертвы.

Пока что испанские законы различают изнасилование и сексуальное насилие: последнее не включает в себя запугивание и непосредственно физическое насилие.

Стоит отметить, что помимо Швеции аналогичные законы уже приняты в Великобритании и Германии. Там пассивность – то есть не просто яростное "нет", а даже если партнер просто не говорит "да" – не считается признаком добровольного участия в половом акте.

Напомним, в Нидерландах разработали приложение LegalFling, с помощью которого стало возможно юридически оформить интимную связь. Новая разработка может узаконить половой акт с партнёром посредством специального запроса, подтверждающего обоюдное согласие.

Кроме того, на Западе достаточно популярным сейчас является приложение uConsent, выпущенное как на Android-устройствах, так и на iOS-гаджетах. Пары могут воспользоваться программой, для того, чтобы скоординировать дальнейшие действия и спокойно заниматься сексом.

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