Секса хватало с избытком. В Сеть "залили" подборку советских эротических фото

Оказывается, в раннем СССР формат "лишь бы ты ходила голая рядом" был очень и очень востребован.

В Сети появилась подборка откровенных снимков, сделанных в СССР фотографом Александром Гринбергом еще в 1920-е годы.

В то время работы такого типа были достаточно популярным, запретили их только после 1930 года, Как сообщает портал birdinflight.com, в те далекие времена таковые фото пользовались громадной популярностью. Запретили их только в 1930-х – после укрепления сталинской власти.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилась подборка снимков обнаженных петербургских путан.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram