Семье панд организовали миграцию в Канаде

По контракту животные останутся в стране до 2023 года.

Панды-родители и двое их детей переезжают на запад Канады, в другой зоопарк. Там они проживут следующие 5 лет.

По контракту панды останутся в стране до 2023 года. После этого они, возможно, вернутся в Китай, ведь именно Поднебесная владеет всеми черно-белыми пандами мира.

Напомним, в Киевском зоопарке сообщили о новых питомцах: в зверинце поселились кузиманзы. В столице экзотических животных отныне может увидеть каждый желающий.

Также в столице Украины ищут волонтеров, которые смогут приходить и гладить котов, постоянно проживающих на территории Киевского зоопарка.