Семье панд организовали миграцию в Канаде

По контракту животные останутся в стране до 2023 года.
По контракту панды останутся в стране до 2023 года. После этого они, возможно, вернутся в Китай, ведь именно Поднебесная владеет всеми черно-белыми пандами мира.
Напомним, в Киевском зоопарке сообщили о новых питомцах: в зверинце поселились кузиманзы. В столице экзотических животных отныне может увидеть каждый желающий.
Также в столице Украины ищут волонтеров, которые смогут приходить и гладить котов, постоянно проживающих на территории Киевского зоопарка.