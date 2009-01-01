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Семьи уничтоженных "мотострелков" ЛНР хотят доказать, что командование им соврало

Сегодня, 13:35

Родные террористов не верят, что те были убиты во время самовольного оставления воинской части.

боевики, ЛНР
Боевики ЛНР, иллюстрация фото: vk.com
На захваченной части Донбасса семьи четырех уничтоженных членов "4 отдельного мотострелковой бригады" (Алчевск) самопровозглашенной ЛНР в суде пытаются доказать, что командование предоставило неправдивую информацию насчет смерти бойцов.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что противник пытается скрывать обстоятельства гибели террористов, чтобы не выплачивать деньги их родным.

"… семьи погибших военнослужащих "4 отдельного мотострелковой бригады" в судебном порядке пытаются опровергнуть предоставленную командованием бригады информацию, что их близкие погибли во время самовольного оставления части", — отметили в ГУР.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной Киеву части востока Украины командование скрывает потери "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) террористической ДНР.

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Донбасс, ЛНР, боевики, мотострелки, ГУР, Минобороны, разведка, 4бригада
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