Семьи уничтоженных "мотострелков" ЛНР хотят доказать, что командование им соврало

Родные террористов не верят, что те были убиты во время самовольного оставления воинской части.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.
В ведомстве уточнили, что противник пытается скрывать обстоятельства гибели террористов, чтобы не выплачивать деньги их родным.
"… семьи погибших военнослужащих "4 отдельного мотострелковой бригады" в судебном порядке пытаются опровергнуть предоставленную командованием бригады информацию, что их близкие погибли во время самовольного оставления части", — отметили в ГУР.
Ранее сообщалось, что на неподконтрольной Киеву части востока Украины командование скрывает потери "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) террористической ДНР.