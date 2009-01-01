Семья поздравила Порошенко с днем рождения, опубликовано видео

В свою очередь президент отметил, что тронут такими теплыми поздравлениями и поблагодарил членов семьи за то, что они у него есть

Петр и Марина Порошенко. president.gov.ua

Президенту Украины Петру Порошенко сегодня, 26 сентября, исполняется 52 года.

Семья президента записала видеопоздравление главе государства.



"Ты — глава нашей семьи, любящий муж, мудрый отец и заботливый дедушка. Для нас большая честь быть твоей опорой и поддержкой в жизни. Там, где ты — всегда успех и победа, теперь — это победы всей Украине. Ты не умеешь работать наполовину, бросать начатое дело на полпути, возможно, именно поэтому судьба выбрала тебя быть лидером украинской нации в тяжелые времена нашей современности. Да, на твоей голове прибавилось седых волос, но я люблю тебя, как в первые дни нашего знакомства. С днем рождения, господин президент", — сказала Марина Порошенко.

В свою очередь президент на своей странице в Facebook отметил, что тронут такими теплыми поздравлениями и поблагодарил членов семьи за то, что они у него есть.

Напомним, Порошенко родился 26 сентября 1965 года в городе Болграде Одесской области.

В 1989 году окончил Киевский университет им.Т.Шевченко. Факультет международных отношений и международного права, специализация: международные экономические отношения.

25 мая 2014 г. на внеочередных выборах Президента Украины был избран Президентом Украины. 7 июня 2014 принял присягу перед украинским народом как Глава государства.