Серьезный бизнес. В Сети запустили проект обмена интимных фото на биткоины

Создатели проекта, очевидно, решили помочь людям хоть как-то монетизировать их стремление к "обнаженке".

Логотип проекта CamSoda

Западный портал CamSoda запустил инструмент, объединивший интимные фото и блокчейн.

Проек получил название CockBlockchain. Была разработана технология, с помощью которой пользователи смогут безопасно и полностью анонимно обмениваться интимными фотографиями и получать в обмен криптовалюту.

Снимки автоматически будет проверять технология PVRT, которую разработали представители CamSoda − специально для распознавания половых членов и влагалищ.

Для того, чтобы привлечь внимание других участников ко взаимодействию, пользователям предлагают оставить небольшое описание в своем профиле. Затем, чтобы, наконец, увидеть снимки другого человека, необходимо отправить заявку и получить подтверждение. После этого можно будет обмениваться фотографиями или биткоинами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что хакеры слили в сеть интимные снимки звезды сериала "Сплетница".