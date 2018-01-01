Съешь свое лицо: в Британии делают леденцы по селфи

Можно в прямом смысле слова облизнуть свое лицо.
В Великобритании кондитерская компания предоставляет услугу по созданию гигантских леденцов по селфи.
Стартап Firebox изготавливает конфету по фотографии в реальный размер головы человека, сообщает The Sun.
Чтобы заказать такую необычную сладость, необходимо отправить изготовителям свое селфи, и кондитер создаст большой леденец в виде лица покупателя. Также можно приготовить сладость на основе лица вашего друга или знаменитости.
Стоит леденец недешево - 39,99 фунтов, или около 1,5 тысячи гривен.
Каждая конфета будет произведена с добавлением натуральных ароматизаторов тутти-фрутти.
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