Съешь свое лицо: в Британии делают леденцы по селфи

Можно в прямом смысле слова облизнуть свое лицо.

В Великобритании кондитерская компания предоставляет услугу по созданию гигантских леденцов по селфи.

Стартап Firebox изготавливает конфету по фотографии в реальный размер головы человека, сообщает The Sun.

Чтобы заказать такую необычную сладость, необходимо отправить изготовителям свое селфи, и кондитер создаст большой леденец в виде лица покупателя. Также можно приготовить сладость на основе лица вашего друга или знаменитости.

Стоит леденец недешево - 39,99 фунтов, или около 1,5 тысячи гривен.

Каждая конфета будет произведена с добавлением натуральных ароматизаторов тутти-фрутти.

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