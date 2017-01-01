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Сеть тролит теплый Новый год: зима уже пошла праздновать, вернется в марте

Вчера, 21:44
зима, весна, Новый год, тролинг < >
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1 / 5 (Соцсети)

В Укргидрометцентре тоже не остались в стороне от этой темы.

ед мороз, море, санки
Соцсети
В соцсетях поьзователи тролят теплый Новый Год.

"Погодка совсем не новогодняя", — пишут пользователи Сети.

В Укргидрометцентре тоже не остались в стороне от этой темы.

 
Теги:  
Новый год, тепло, зима, снег
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