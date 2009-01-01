"Сеял вражду и ненависть". СБУ оправдала рупора "русского мира" в Одессе

Кваснюк выливал декалитры российской пропаганды с экрана ТВ, сея вражду и ненависть, отметил Коваленко.

Григорий Кваснюк фото: comments.ua

Служба безопасности Украины не обнаружила признаков антиукраинских высказываний в материалах одесского пропагандиста "русского мира" Григория Кваснюка.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом Журнале.

Он подчеркнул, что Кваснюк "выливал декалитры российской пропаганды с экрана ТВ, сея вражду и ненависть".

"И вот тут как-то не удивляешься, тому, что Одесса, на третий год войны, по-прежнему остается в зоне риска. Ещё бы, с таким-то СБУ! Остается только ещё оправдать Юрочку Селиванова, Димона Фучеджи, Маркова... Возвращение могикан, мать их так!", — пишет он.

"Или, может, это я зря сейчас на нашу доблестную спецуру выливаю столько жёлчи, может это всё так и задумано? Оправдать Гриху, а он в Одессу вернётся, да его и повяжут? Хотелось бы в это верить, но как вспоминаю Юру Ткачева, который продолжает безнаказанно гнать свой антиукраинский кал, так и понимаю, что романтизму и фантазиям нет места в данном вопросе", — добавил он.

Напомним, ранее сепаратист сдал кураторов и рассказал о роли Кремля в "тихой федерализации" Украины.

Фото: comments.