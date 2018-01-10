"Сгорают, работая". В порноиндустрии фильмов для взрослых объяснили серию смертей актрис

По словам работников индустрии фильмов для взрослых, к женщинам, снимающимся в порно, окружающие люди в целом относятся негативно.

Перед началом съемок порнофильма Jacos.Net

После целой серии смертей, произошедших в последние несколько месяцев среди порноактрис , другие работники индустрии фильмов для взрослых попробовали проанализировать причины случившегося.

Шай Лав, подруга покончившей с собой в декабре прошлого года Юризан Белтран, полагает, что к актрисам XXX-фильмов в подавляющем большинстве случаев относятся плохо, не уважают и не ценят их "нелегкий труд", сообщает портал "Лента.ру".

Другая порноактриса - Саммер Бриэль – с уверенностью говорит о том, что девушки страдают без поддержки близких. "Хотя меня поддерживает парень и семья, все равно мне нелегко", - добавила она.

По словам порнозвезды Одетт Делакруа, идет постоянная онлайн-травля тружеников индустрии. При этом сама она уже 15 лет страдает от приступов тяжелой депрессии, но решилась признаться в этом только после гибели коллег. Кроме того, Делакруа рассказала, что многие актрисы обеспокоены своим старением и довольно части их роли отдают молодым девушкам. Хотя и они из-за высокой конкуренции вынуждены сниматься в сценах и "вытворять многое против своей воли".

Как считает порноактер и писатель Коннер Хабиб, часто актеры не могут обратиться за помощью в борьбе с депрессией к психотерапевтам. В большинстве своем врачи разделяют все предрассудки касаемо порно, а многие из них считают, что оно крайне разрушительно влияет на культуру.

К слову, за последние несколько месяцев ушли из жизни актрисы XXX-фильмов Шайла Стайлз, Огаст Эймс, Юри Лув, Оливия Нова.

Напомним, ранее порноактрисы обвинили легендарного коллегу в домогательствах.