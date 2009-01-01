"Сгорели на работе". Волонтеры сообщили об уничтожении 5 боевиков

Три боевика напоролись на минное поле и получили ранения.
Об этом сообщают украинские волонтеры, из соображений секретности причинам не уточняя подробности операций.
Волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова была предельно краткой.
Чуть позже в комментарии "Главреду" она уточнила, что была уничтожена вражеская БМП и погибли три члена экипажа, когда сдетонировал боекомплект бронемашины.
Волонтер из Днепра Юрий Мысягин был немного красноречивее и посоветовал боевикам не "шастать" по флангам Светлодарской дуги.
Ранее "Главред" сообщал, что у боевиков большие потери,на Светлодарской дуге уничтожены пулеметные точки врага.