Шалуны и баловники. Турецкие спортсмены развлеклись групповым сексом: фото

Тщеславие и бахвальство своим сексуальным досугом сыграло с тхэквондистами из Турции злую шутку.

Турецкий тэквондист Anadolu Agency

Спортсмены из сборной Турции по боевому искусству тхэквондо устроили "групповуху " и и похвастались ею перед в тысячами пользователей Сети.

Как сообщается портал Haber3, селфи-снимок оргии был опубликован в сервисе микроблогов Twitter. На нем четко видны обнаженные мужчины и женщина, занимающаяся сексом с одним из них. При этом остальные спортсмены смотрят в камеру смартфона и широко улыбаются.

Турецкие интернет-пользователи жестко раскитиковали поведение спортсменов. По их мнению, люди, представляющие Турцию на престижных международных соревнованиях, обязаны соблюдать правила приличия и не нарушать моральные нормы. Кроме того, турекцие фанаты тхэквондо обратились в спортивные организации с требованием наказать участников сборной за недостойное поведение.

То самое фото с оргии Twitter

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Испании пилоты устроили оргию со стюардессами.

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