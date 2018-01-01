Шалуны и затейники. Хакеры "залили" порно в популярную детскую игру

Порой сказывается впечатление, что для хакеров-рассыльщиков порно нет вообще никаких преград.
Соответствующее сообщение во вторник, 26 июня, опубликовал посетитель портала Reddit, скрывающийся под псевдонимом Еvasion. По его информации, порнографические фотографии возникают в профилях игроков, доступных в интернет-режиме игры, имеющем название Luigi's Balloon World.
Для того, чтобы заменить стандартные снимки на "клубничку", хакеры используют приложение для разработчиков DevMenu.
"Пока мы ждем, когда Nintendo предложит улучшенный родительский контроль, я отключу онлайн-функции консоли для своего ребенка, и призываю других родителей сделать то же самое", — написал Еvasion.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в роликах для детей на YouTube нашли порно.
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