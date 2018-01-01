Шалуны и затейники. Хакеры "залили" порно в популярную детскую игру

Порой сказывается впечатление, что для хакеров-рассыльщиков порно нет вообще никаких преград.

Скриншот из Super Mario Odyssey

Хакерам-анонимам удалось встроить картинки с изображениями занимающихся сексом людей в Super Mario Odyssey – популярную игру из легендарной серии аркад, выпущенную для портативной приставки Nintendo Switch.

Соответствующее сообщение во вторник, 26 июня, опубликовал посетитель портала Reddit, скрывающийся под псевдонимом Еvasion. По его информации, порнографические фотографии возникают в профилях игроков, доступных в интернет-режиме игры, имеющем название Luigi's Balloon World.

Для того, чтобы заменить стандартные снимки на "клубничку", хакеры используют приложение для разработчиков DevMenu.

"Пока мы ждем, когда Nintendo предложит улучшенный родительский контроль, я отключу онлайн-функции консоли для своего ребенка, и призываю других родителей сделать то же самое", — написал Еvasion.

u/ewasion / Reddit

Напомним, ранее сообщалось о том, что в роликах для детей на YouTube нашли порно.

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