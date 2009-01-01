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"Шантаж и подкуп". В Крыму оккупанты пытаются "назначить" виновных в массовой драке десантников

Сегодня, 02:54

Российским командованием проводится работа с пострадавшими местными жителями, сообщили в ГУР.

Крым, Россия
Reuters
В Крыму оккупанты в авральном порядке пытаются "назначить" виновных в массовой драке в Армянске с участием российских военных-десантников.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

"В связи со значительным резонансом в АР Крым события, связанного с дракой 30 января 2017 между военнослужащими батальонной тактической группы (Филатовка) 51 парашютно-десантного полка 106 воздушно дивизии (Тула) ВС РФ и местным населением крымскотатарского происхождения, российскими правоохранительными органами в авральном режиме проводятся следственные действия с целью назначения виновных", — говорится в сообщении.

"Одновременно российским командованием проводится работа с пострадавшими местными жителями, с целью изменения их показаний, в т.ч. путем подкупа и шантажа свидетелей и потерпевших", — добавили в разведке.

Напомним, 26 января в Крыму прошли задержания и обыски. Оккупационные "власти" на полуострове перешли от запугивания активистов к арестам их адвокатов. 

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ГУР, разведка, АТО, Крым, драка, десантники
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