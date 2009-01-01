"Схема простая, как всегда". Волонтер предупредил о новом фейке вражеской пропаганды в ДНР

К Басурину срочно вызвали журналистов, пишет Tim Zlatkin.

В ДНР готовят новые провокации, сообщил волонтер укроп.org

террористической ДНР готовят очередные провокации с целью обвинения ВСУ в обстрелах жилых кварталов.

Об этом волонтер Tim Zlatkin сообщает на странице в Facebook.

"К Басурину срочно вызвали журналистов. Скоро будут снимать "преступления укров" в районах СТО на Куйбышева, Химреактива, Азотного. Схема простая как всегда... Камеры установили, снаряд прилетел, камеры записали, Басурин выступил с обвинениями…", — сообщил он.

"И никто даже не задумается почему во время прилета "ответки ВСУ" рядом всегда оказываются журналисты ДНР или более того, российских каналов. У нас что, батальоны из одних писателей сформированы? Или каждому ополченцу камера в шлем вкручена? Или они вместе со снарядами с украинской стороны прилетают? Кстати, СТО уже отсняли. Снаряд прилетел со спины, пострадал автобус и автослесарь. Чтобы было правдоподобно, с территории Химреактива уже вторые сутки молотят. 29 числа штук семь снарядов выпустили, скоро уедут, чтоб сюда нарисовать "ответку". Так же отрабатывают Азотное", — добавил он.

Напомним, ранее в Минобороны опровергли очередной фейк российской пропаганды.