Шесть смертей в одном роддоме: в Черновцах родители умершего младенца заявили о халатности врачей, видео

Медики не заметили у девочки воспаление легких.

Врачи не оказали помощь новорожденной, у которой развилось воспаление легких. Открытые источники

В Черновцах у молодых родителей через два дня после рождения умер ребенок , которому местные врачи в критический момент не захотели оказать необходимую помощь.

Как сообщают журналисты ТСН, за последний месяц в этом городском роддоме умерло шесть новорожденных.

По информации авторов материала, девочка родилась на 33-й неделе беременности, однако роды прошли без видимых осложнений. На второй день родители заметили, что с девочкой что-то не так, обратились к сотрудникам роддома. Однако в медучреждении предложили понаблюдать за состоянием ребенка, поскольку были выходные и необходимые специалисты отсутствовали.

Родители экстренно перевезли ребенка в другую больницу, где малышку сразу направили в реанимацию, диагностировав воспаление легких. Однако ценное время было упущено и спасти новорожденную не удалось.

Убитые горем родители обвиняют врачей роддома в халатности. Они написали заявление в полицию и требуют объективного расследования трагического инцидента. В больнице комментировать журналистам ситуацию отказались.

Напомним, в связи со смертью новорожденного в одной их больниц Сумской области Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно заблокировала применение в стране болгарской вакцины против туберкулеза.