Оккупационные власти усиливают пропагандистские мероприятия.

ОД "Донецкая Республика"

Главари ДНР попытались весьма оригинально использовать— главаря банды "Сомали" Михаил Толстых — чтобы промыть мозги подрастающему поколению оккупированных территорий.

Как это происходит, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, оккупационные власти усиливают пропагандистские мероприятия в общеобразовательных учебных заведениях оккупированной территории Донбасса.

Так, на "уроках общественности" школьникам навязывают идею невозможности дальнейшего сосуществования с Украиной, в т.ч. из-за "активизации украинского террора" на территории ДНР в контексте героизации военного преступника "Гиви".

Ранее "Главред" сообщал, что главари ДНР затягивают в свои ряды подростков.