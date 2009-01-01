Оккупационные власти усиливают пропагандистские мероприятия.
Как это происходит, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, оккупационные власти усиливают пропагандистские мероприятия в общеобразовательных учебных заведениях оккупированной территории Донбасса.
Так, на "уроках общественности" школьникам навязывают идею невозможности дальнейшего сосуществования с Украиной, в т.ч. из-за "активизации украинского террора" на территории ДНР в контексте героизации военного преступника "Гиви".
Ранее "Главред" сообщал, что главари ДНР затягивают в свои ряды подростков.