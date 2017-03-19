Шторм-вредитель не дает строить Керченский мост, опубликованы фото и видео

На снятых кадрах видны гофрированные трубы, которые прибило волнами к берегу в районе "Змеинки".

Стихия разрушила конструкцию, которая должна была как раз стать основой волнозащитного сооружения, сообщает "Керчь.ФМ".

На снятых кадрах видны гофрированные трубы, которые прибило волнами к берегу в районе "Змеинки".

Точно такие же трубы были замечены на стройке Керченского моста в районе, где мост будет соединять судоходная арка.

Эти трубы предназначены для того, чтобы защищать стройку от волн во время штормов. Они являются своеобразными волнорезами.

Как сообщает kerch.com.ru, в районе парка "Приморский", гаражных кооперативов на мысе Змеиный и далее до поселка Капканы. Вся эта территория забита гофрированными пластиковыми трубами, которые шторм бьет о берег. Также к бухте "Заколдованных животных" принесло строительную платформу, которую в настоящее время охраняют мостовики.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что строительство моста в оккупированный Россией Крым, который он назвал "важнейшим объектом общенационального значения", — идет по графику.

Фото; видео: Kerch.FM; youtube.com; kerchnettv