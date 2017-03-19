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Шторм-вредитель не дает строить Керченский мост, опубликованы фото и видео

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мост, Керчь, трубы < >
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1 / 7 (фото: kerch.fm)

На снятых кадрах видны гофрированные трубы, которые прибило волнами к берегу в районе "Змеинки".

мост, Керчь, трубы
фото: kerch.fm
В оккупированном Крыму шторм повредил мост, который строит Россия через Керченский пролив.

 

Стихия разрушила конструкцию, которая должна была как раз стать основой волнозащитного сооружения, сообщает "Керчь.ФМ".

На снятых кадрах видны гофрированные трубы, которые прибило волнами к берегу в районе "Змеинки".

Точно такие же трубы были замечены на стройке Керченского моста в районе, где мост будет соединять судоходная арка.

Эти трубы предназначены для того, чтобы защищать стройку от волн во время штормов. Они являются своеобразными волнорезами.

Как сообщает kerch.com.ru, в районе парка "Приморский", гаражных кооперативов на мысе Змеиный и далее до поселка Капканы. Вся эта территория забита гофрированными пластиковыми трубами, которые шторм бьет о берег. Также к бухте "Заколдованных животных" принесло строительную платформу, которую в настоящее время охраняют мостовики.

Напомним,  российский президент Владимир Путин заявил, что строительство моста в оккупированный Россией Крым, который он назвал "важнейшим объектом общенационального значения", — идет по графику.

Фото; видео: Kerch.FMyoutube.comkerchnettv

 

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Крым, оккупация, Россия, строительство, мост, Керчь, шторм, разрушения
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