Сильные дожди и похолодание. Синоптики дали прогноз погоды на начало будущей недели

В большинстве западных областей максимальная температура днем составит 20 градусов.
Об этом идет речь в сообщении Укргидрометцентра.
В частности, в большинстве западных областей максимальная температура днем составит 20 градусов, ночью — не более 14 градусов выше нуля. Также во всех западных областях дожди, местами стоит ожидать грозы и шквальный ветер.
На остальной же территории Украины погода существенно не изменится.
В Киеве — без осадков, температура воздуха днем составит +31...+33 градуса.
Напомним, ранее синоптик спрогнозировала, когда в Киеве станет прохладнее.
Фото: meteo.gov.ua.