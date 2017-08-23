Сильные дожди, шквалы и похолодание. Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на ближайшие дни

До конца суток 22 августа в Киеве грозы и порывы ветра 15-20 м/с.

В Украине ожидаются сильные дожди и шквалы @ukrgmc.official

На территории Украины 22 и 23 августа синоптики прогнозируют грозы , сильные дожди и шквалы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 22 августа в Украине грозы, в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях местами сильные дожди, местами шквалы 17-22 м/с, на Правобережье страны местами порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца суток 22 августа в Киеве грозы и порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью 23 августа в Харьковской, Донецкой и Луганской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Завтра днем в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях порывы ветра 15-20 м/с.

В то же время в Киеве завтра днем ожидается 17-19 градусов тепла и кратковременные дожди, говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

"В Киеве завтра прогнозируем кратковременные дожди. Температура ночью 12-14°, днем 17-19 °", — говорится в сообщении.

Вместе с тем во Львове ближайшей ночью осадков не ожидается, но днем пройдет кратковременный дождь. Ночью температура составит около 10 °, а днем 18-20 °.

Также синоптики прогнозируют, что в Днепре 23 августа временами дождь. Температура ночью 13-15 °, а днем 22-24 °.

В Одессе завтра местами будут идти кратковременные дожди, ночью небольшие. Ночью будет около 15 °, днем 22-24 °.

В Харькове в среду синоптики прогнозируют кратковременные дожди, ночью местами с грозами и шквалами 15-20 м/с. Ночью 14-16 °, днем 20-22 °.

Кроме того, в Карпатах ночью осадков не будет, днем пройдет кратковременный дождь. Температура в течение суток 5-10 °.

"23 августа на большей части территории страны кратковременные дожди, лишь в большинстве южных, ночью и западных областей без осадков; в восточных областях ночью грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем на западе и юге страны отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14 °, днем 15-20 °; в южной и восточной частях ночью 12-17 °, днем 21-26 °; в Карпатах ночью и днем 5-10 ° тепла", — заявили в гидрометцентре.

Прогноз погоды на 23 августа:

Напомним, ранее сообщалось, что в День Независимости в столице не ожидаются осадки.

Фото: meteo.gov.ua, @ukrgmc.official.