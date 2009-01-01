Силовики дадут "ответку", в случае продолжения вражеских провокаций — штаб АТО

Боевики в течение дня продолжают обстрелы позиций ВСУ.

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На Донбассе украинские военные будут открыть огонь в случае продолжения обстрелов со стороны боевиков после 16:30.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице в Facebook пресс-службы штаба АТО.

"В штабе АТО предупреждают, в случае продолжения провокационных обстрелов украинских позиций после 16.30 и с целью избежания потерь среди личного состава, силы АТО будут вынуждены открывать адекватный ответный огонь", — говорится в сообщении.

Штаб отмечает, что об этом решении уже предупредили Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как уточняется в сообщении, боевики в течение дня продолжают обстрелы позиций ВСУ вдоль всей линии разграничения сторон из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и запрещенного минскими договоренностями оружия. Так, на Донецком и Мариупольском направления обстреляны позиции Вооруженных Сил Украины из 122-миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82 мм минометов.

Напомним, ранее сообщалось, что противник продолжал наносить артиллерийские удары по позициям ВСУ и гражданским объектам.