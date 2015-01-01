Силовики установили украинский флаг возле Донецкого аэропорта: опубликовано видео

На участке фронта возле Донецкого аэропорта уже несколько дней относительно тихо.

Reuters

Украинские военные установили государственный флаг Украины в 500 метрах от Донецкого аэропорта.

Об этом говорится в сюжете одного из украинских телеканалов, опубликованном на YouTube-канале.

Украинский флаг бойцы АТО установили под покровом ночи между двух позиций боевиков.

По словам украинских солдат, на участке фронта возле Донецкого аэропорта уже несколько дней относительно тихо.

Во время затишья военные занимаются обустройством новых позиций. Со стороны позиций боевиков раздаются звуки работы тяжелой военной техники, что свидетельствует либо о ротации, либо об укреплении позиций.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой в так называемой "серой зоне" украинские бойцы установили государственный флаг, который развевается в 150 метрах от позиций врага.

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