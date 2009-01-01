Силовики задержали на Донбассе командира разведроты батальона "Восток"

Работая на боевиков, мужчина "подрабатывал" себе на жизнь. Под его руководством было еще 11 человек.

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с Нацполицией и СБУ задержали в Ивановке Волновахского района Донецкой области боевика террористической организации "Донецкой народной республики" (ДНР).

Как сообщили в пресс-центре ГПСУ, "задержанный боевик был "командиром разведывательной роты батальона "Восток". Мужчина, 1975 года рождения, работая на боевиков, "подрабатывал" себе на жизнь. Под его руководством было еще 11 человек, которые занимались разведкой позиций украинских военных. Его "деятельность" продолжалась с октября 2014 года по январь 2015".

В отношении боевика открыто уголовное производство по ст. 260 Уголовного Кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности), что наказывается сроком от трех до восьми лет.

Напомним, в Запорожье поймали пропагандиста ДНР.