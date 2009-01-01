Силы АТО за неделю уничтожили 10 боевиков, еще 10 — ранены

За прошлые сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

Кладбище боевиков в Донецке, иллюстрация donpress.com

За прошедшие сутки, 11 сентября, в зоне проведения АТО в результате боевых действий погибших и раненых среди украинских военных нет.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает УНИАН.

"За прошедшие сутки погибших и раненых в рядах Вооруженных сил Украины нет", — сказал он. По словам спикера, статистика свидетельствует, что противник придерживается тактики одновременного обстрела сразу нескольких украинских опорных пунктов.

Также, добавил Мотузяник, есть подтверждение потерь со стороны противника. Так, за прошедшую неделю — с 4 по 10 сентября — они составили 10 погибших и 10 раненых оккупантов, уничтожен один вражеский беспилотный летательный аппарат.

Напомним, неделей ранее, с 28 августа по 3 сентября, 7 боевиков были уничтожены и еще 18 получили ранения.