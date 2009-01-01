Синоптик предупредила, что завтра в Украине похолодает

Скоро наша страна почувствует, что такое настоящее потепление, отметила Диденко.

Зима, иллюстрация Facebook.com

В четверг, 16 февраля, в Украине похолодает, в Киеве ночью температура воздуха может опуститься до 10 градусов мороза.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, что уже 18 числа наша страна почувствует, что такое настоящее потепление.

"… ближайшей ночью температура воздуха упадет до минус 5-12, а на востоке и северо-востоке — Сумы, Харьков, Луганск — возможно, и до минус 14", — отметила она.

По словам эксперта, в столице также "после великолепного сретенского дня — похолодание". "Ночью в столице минус 8-10, завтра днем — минус 1-4 градуса. Без осадков, но… очень скользко", — добавила Диденко.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в Украину вторгнется теплая воздушная масса, 23 февраля дневная температура может подняться до 6-13 градусов тепла. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.