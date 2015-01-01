Синоптик предупредила: скоро циклон с Европы "выскочит" на юг и восток Украины

В зоне АТО в пятницу будет лить дождь, отметила Диденко.

Зима, иллюстрация Reuters

В пятницу, 6 января, циклон с юго-запада Европы "выскочит" на юг и восток Украины, он принесет существенное

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, что 4 числа основные осадки переместились на северную часть нашей страны.

"На юге и востоке — зона АТО — в пятницу выпадет мокрый снег, будет лить дождь, налипание мокрого снега", — отметила эксперт.

По словам Диденко, ожидается очень сложная ситуация на дорогах. "…там, где снег — метели и штормовой ветер до 15-24 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в январе и феврале 2017 года в Украине стоит ожидать резких изменений погодных условий. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.