Синоптик предупредила: скоро в Украине будут небольшие морозы

На выходных в нашей стране похолодает, отметила Диденко.

В Украине 11-12 марта температура воздуха днем может снизиться

В начале следующей недели — 13-14 марта — в Украине ночью будут небольшие морозы.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что 11-12 числа температура воздуха днем снизится до 5-9 градусов тепла.

"А 13-14 марта ночью появятся небольшие морозы, а днем еще похолодает на несколько градусов — до +2... +7 градусов", — отметила синоптик.

Напомним, в День сурка (2 февраля) возле села Гайдары на биостанции Харьковского национального университета им. Василия Каразина местный "метеоролог" — Тимка-второй — предсказал теплую весну.