Синоптик предупредила: завтра в Украине будет "генеральная репетиция весны"

В Киеве ожидается южный весенний ветер, отметила Диденко.

Зима, иллюстрация ТСН

Во вторник, 28 февраля, в Украине будет "генеральная репетиция весны", практически везде осадки не ожидаются, ветер южный, немного порывистый.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, что в Киеве днем воздух может прогреться +5… +7 градусов.

"Завтра в западных областях столбики термометров доберутся до +10… +14 градусов", — отметила эксперт.

По данным Диденко, в большинстве областей страны "уже явно комфортнее — до +4… +9 градусов". "И только на Харьковщине, Сумщине, Луганщине будет прохладнее, +1… +5 градусов. В Киеве завтра также без осадков, днем +5… +7 и южный веселый весенний ветер", — добавила аналитик.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что в феврале в нашей стране стоит ожидать резких изменений погодных условий. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.