Синоптик спрогнозировала, где в Украине больше всего похолодает

Завтра в Киеве не ожидаются осадки, отметила Диденко.

Зима, иллюстрация dpchas.com.ua

В четверг, 26 января, в, больше всего температура воздуха снизится в северо-восточной части страны.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, что там ночью ожидается -12… -18, днем -10… -14, а вечером — уже -14… -20 градусов.

"В столице осадки не ожидаются, будет сухо. И начнется также похолодание", — отметила эксперт.

По ее словам, ближайшей ночью и завтра днем температура воздуха будет примерно одинаковой и составит -8… -12 градусов. "А вечером в Киеве похолодает до -10… -14 градусов. 27 января холодная погода удержится", — говорится в сообщении.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в январе и феврале в нашей стране стоит ожидать резких изменений погодных условий. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.