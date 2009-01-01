Синоптик спрогнозировала, когда в Украине похолодает

В Киеве завтра возможен небольшой мокрый снег, отметила Диденко.

Зима, иллюстрация Facebook.com

Синоптикзаявила, что к концу недели — 26-27 января — в Украину придет очередное похолодание.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, 24 числа днем столбики термометров будут колебаться в пределах 3 градусов мороза — 3 тепла.

"В Киеве завтра периодически небольшой мокрый снег, ночью небольшой мороз, днем во вторник около нуля", — отметила эксперт.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что в январе и феврале 2017 года в Украине стоит ожидать резких изменений погодных условий. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.