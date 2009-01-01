Синоптик спрогнозировала, когда в Украине потеплеет до "плюсов"

В будущую субботу в нашей стране возможен мокрый снег с ветром.
Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.
В то же время она уточнила, что ожидается мокрый снег с ветром.
"21 января в Украине потеплеет до "плюсов"... То есть, явно существенное изменение синоптической ситуации", — говорится в сообщении.
Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в январе и феврале 2017 года в Украине стоит ожидать резких изменений погодных условий. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.