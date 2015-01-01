Синоптик спрогнозировала погоду в Украине в новогоднюю ночь

По данным Диденко, 31 декабря и 1 января в нашей стране существенные осадки маловероятны.

Зима, иллюстрация Facebook.com

Синоптиксообщила, что новогодняя ночь в Украине (с 31 декабря на 1 января) будет преимущественно сухой и с морозом.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что такая же погода ожидается и в Киеве.

"31 декабря и 1 января в Украине существенные осадки маловероятны", — отметила синоптик.

По данным Диденко, температура воздуха может снизится до 5-12 градусов со знаком минус.

Ранее замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорил, что в нашей стране будущая зима в целом будет характеризоваться как относительно теплая. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.