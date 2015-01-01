Синоптик спрогнозировала погоду в Украине в новогоднюю ночь

По данным Диденко, 31 декабря и 1 января в нашей стране существенные осадки маловероятны.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
В то же время эксперт уточнила, что такая же погода ожидается и в Киеве.
"31 декабря и 1 января в Украине существенные осадки маловероятны", — отметила синоптик.
По данным Диденко, температура воздуха может снизится до 5-12 градусов со знаком минус.
Ранее замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорил, что в нашей стране будущая зима в целом будет характеризоваться как относительно теплая. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.